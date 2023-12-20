منصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز

ياسر رشاد - القاهرة - قبل يوم واحد من ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت منصة الجونة عن قائمة جوائز منطلق الجونة للعام الحالي، التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي.

قائمة جوائز منطلق الجونة للعام الحالي

قائمة جوائز منطلق الجونة للعام الحالي

حيث جاءت البداية بمنح شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، لأحسن مشروع في مرحلة التطوير لفيلم "سرقة النار" من إخراج عامر الشوملي، وهو فيلم فلسطيني كندي فرنسي.

نفس الفيلم حصل أيضا على 10 آلاف دولا أمريكي، مقدمة من شركة "رسالة برودكشنز".

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

فيلم "لم تكن وحيدة" للمخرج حسين الأسدي، حصل على شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي مقدمة من "هوادي" كجائزة مالية لمشروع في مراحل ما بعد الإنتاج.

10 آلاف دولار أمريكي تم منحها من O West لصالح فيلم "تونس – جربة"، من إخراج أمل جيلاتي.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

نفس القيمة المالية منحت من راديو وتلفزيون العرب ART لصالح فيلم "يمَى" للمخرجة هند بو جمعة، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي، كجائزة مالية لمشروع في مرحلة التطوير مقدمة من "هوادي"، ولم يكتف الفيلم بهذا القدر من الجوائز، بل حصل على 10 آلاف دولار من "Ambient Light".

مهرجان الجونة السينمائي

"سينرجي فيلمز" قدمت 10 آلاف دولار أمريكي لصالح فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة، وحصل الفيلم أيضا على 5 آلاف دولار أمريكي مقدمة من "لاجوني فيلمز".

كما حصل فيلم "حكاية ريشة وسمكة" للمخرج أحمد الهواري والمنتجة هالة لطفي، على 10 آلاف دولار أمريكي، مقدمة من "بلو بي برودكشنز".

مهرجان الجونة السينمائي

10 آلاف دولار أمريكي قدمت لفيلم مصري من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي، لصالح فيلم "اختيارات آلبير الأربعة"، وهو من إخراج وإنتاج هالة جلال، كما حصل الفيلم على 10 آلاف دولار أخرى وهي قيمة خدمات معدات تصوير من "Ambient Light".

مهرجان الجونة السينمائي

الهيئة الملكية الأردنية منحت 5 آلاف دولار أمريكي لـ "ذي بيتش بويز" للمخرجة ديما الحر.

"Ambient Light" قدمت 5 آلاف دولار أمريكي لصالح فيلم "آسا سمكة في حوض" للمخرجة داليا نمليش.

فيلم "بيت بيروت" للمخرج جورج بيتر بربري، حصل على 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات معدات تصوير مقدمة من "Ambient Light".

كما قدمت نفس الشركة 10 آلاف دولار أمريكي، قيمة خدمات ما بعد إنتاج لمشروع فيلم وثائقي يمني.

وقدمت أيضا نفس القيمة المالية كقيمة خدمات ما بعد إنتاج، لصالح فيلم "تونس – جربة".

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

شركة "MAD Solution" قدمت 50 ألف دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم، لصالح "بنت الريح" للمخرجة مفيدة فضيلة، كما قدمت الشركة نفس الجائزة لصالح فيلم "أشباح الحوت" للمخرج أحمد محمود.

30 ألف دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم، قدمتها "Cine Waves" لفيلم "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار جائزة مالية من "بيج بانج ستوديوز".

5 آلاف دولار أمريكي قدمتها "سرد" كجائزة مالية لصالح فيلم "أرض البنات"، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

"سرد" قدمت أيضا 5 آلاف دولار قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم، لصالح فيلم "أشباح الحوت".

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

"بيج بانج ستوديوز" قدمت 5 آلاف دولار قيمة خدمات مونتاج، لصالح فيلم "سرقة النار" للمخرج عامر الشوملي.

وقدمت الشركة أيضا 5 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات تصحيح ألوان لفيلم "معلق"، من إخراج ميريام الحاج.

"شيفت ستوديوز" قدمت 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات "DCP" كاملة، لصالح فيلم "حكاية ريشة وسمكة" للمخرج أحمد الهواري.

كما قدمت نفس الشركة 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات "Full Promotion Package" كاملة لفيلم "الرجل الأخير" للمخرج محمد صلاح.

10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج، قُدمت من "بي ميديا برودكشنز" لفيلم "اختيارات آلبير الأربعة".

وقدمت الشركة أيضا 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج لفيلم "الرجل الأخير".

فيما كانت آخر الجوائز، هي دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام من مركز السينما العربية، وحصل عليها فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة".

مهرجان الجونة السينمائي