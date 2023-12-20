المعهد العالى للنقد الفنى يهنئ الرئيس السيسى بفترة ولاية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تتقدم أسرة المعهد العالى للنقد الفنى، باأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وأعربت عميدة المعهد د. رانيا يحي، ممثله عن أسرة المعهد عن كامل فخرهم، واعتزازهم بهذا الحدث التاريخى الذى يعكس مدى وعى الشعب، وإيمانه بالقيادة الحكيمة للرئيس، ورغبته الصادقة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والاستقرار تحت قيادته الحكيمة.

وأكدت، يحي على ثقتها الكاملة فى الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للرئيس، فى كافة المجالات، وخاصة مجال الفنون والثقافة، والتى تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة، متمنين أن تشهد الفترة الرئاسية القادمة تطورات ايجابية وانجازات متميزة، تعزز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأختتمت، نتمنى للرئيس السيسى دوام السداد والتوفيق فى مهمته الكبيرة، و أن يوفقه الله إلى مافيه صلاح البلاد.