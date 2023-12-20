شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "جنة الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة السورية أصالة نصري، أغنيتها الجديدة "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد، وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وتقول كلمات الأغنية:

قَالْ: الْفِرَاقْ وْ قِلْت: لا تَطْرِيْ الْمَوت

مَا وِدِّيْ أسْمَعْ غَيْر كِلْمَةْ (حَيَاتِيْ)

وَصْلِكْ حَيَاةْ وْقَطْعَةْ الْوَصِلْ تَابُوت

وْلَحْظَةْ فِرَاقِكْ نَفْس لَحْظَةْ مِمَاتِيْ

تَعَالْ نَبْنِيْ جَنَّةْ الْحِبّ بِسْكُوت

وَاسَكِّنِكْ مَا بَيْن ذَاتِيْ وْذَاتِيْ

طُوْل الْعِمِرْ خَلِّكْ مَعِيْ صُوْرَهْ وْصَوْت

لا تَطْرِيْ الْفَرْقَا وْتَفْرِحْ عِدَاتِيْ

هَمْسِكْ حِكَايَةْ سِحْر مِنْ وَحْي (هَارُوت)

صِبّ الْحَدِيْث بْمَسْمِعِيْ يَا غَنَاتِيْ

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.