شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ يشارك فى بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود حافظ في بطولة مسلسل "امبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما استديوز، حيث يقدم حافظ دورا مهماً في أحداث المسلسل الذى يدور في إطار اجتماعى لايت كوميدى.

ويعد محمود حافظ ثالث المتعاقدين على المسلسل، بعدما تعاقدت الشركة المنتجة مع كلا من حلا شيحة لتجسد البطولة النسائية في العمل، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة القديرة نشوى مصطفى، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن تعاقد عدد من الممثلين خلال الفترة المقبلة .

ولكن الذى لا يعرفه الكثيرون أن الرواية الأصلية باسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكما للبيت، دليل على حبهم له.

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وينتظر محمود حافظ عرض فيلم "الاسكندرانى" بطولة النجم احمد العوضى، المقرر طرحه في السينمات 4 يناير المقبل، ويشارك في بطولته مكلا من الفنانون زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، عصام السقا، وعدد كبير من الفنانين، إخراج خالد يوسف.