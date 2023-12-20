محمد رمضان يسخر من الكوريين بتعليق غريب.. ما علاقة أشباهه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو علّق من خلاله على مقاطع الفيديو العديدة التي وصلته من متابعيه، ويظهر فيها أكثر من شبيه له.

وقال رمضان في الفيديو: “طبعاً ببقى مبسوط جداً لما بشوف فيديوهات لناس شبهي، سواء من أصحابها أو ناس بتقول فلان صاحبنا شبهك”. وأضاف: “متهيألي المصري هتلاقي 40 واحد شبهه أو العراقي أو الفرنسي أو الألماني، لكن في كوريا متهيألي المواطن الكوري في 40 واحد بس في بلده مش شبهه، واليابان والصين”.

وأضاف: “ساعات بفكر إن في كوريا ممكن الأم تنسى وتحمّي ابنها مرتين، بدل ما تحمّيه هو وأخوه”.

وكان محمد رمضان قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من لقاء الفنان اللبناني وليد توفيق في برنامج “كتاب الشهرة” تحدث خلاله عن رمضان وموهبته وموافقته على العمل معه في أي مشروع فني لأنه موهوب وفنان عالمي.

ووجّه رمضان رسالة شكر إلى الفنان اللبناني، وعلّق على الفيديو قائلاً: “النجم الكبير وليد توفيق كلامك وسام على صدري وشهادة أعتز بها، تحياتي لك وللشعب اللبناني الحبيب دمتم أنقياء القلب صادقين القول”.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية، مشاركته في بطولة فيلم “ع الزيرو” مع النجمة نيللي كريم، والذي عُرض في موسم أفلام الصيف الماضي.