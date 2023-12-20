كريم عبد العزيز يحتفل بأول أيام عرض “السندباد”.. وهذه رسالته للجمهور السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان كريم عبد العزيز بعرض مسرحية “السندباد”، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، والتي يعود بها إلى خشبة المسرح بعد غياب أكثر من 20 عاماً، وتشاركه فيها الفنانة نيللي كريم في تجربتها المسرحية الأولى.

ووجّه كريم بعد أول عرض للمسرحية التحية الى الجمهور السعودي قائلاً: “أنتم شرّفتونا ونوّرتونا… والله الواحد حاسس إنه مسابش بلده ودايماً السعودية بلدنا التاني، وعايز أشكر المملكة العربية السعودية”.

وتدور أحداث المسرحية حول هروب “عمر أبو الهول” من المعلّم “سنوسي”، لكنه يجد نفسه في مقبرة قديمة، حيث يعثر على سلسلة سحرية تعود به إلى زمن “السندباد”، وينتحل “عمر” شخصية “السندباد”، ليعيش حياة المغامرات والبطولات… فهل سيفضّل البقاء في زمن “السندباد”، أم يعود إلى حياته السابقة؟

ويشارك في بطولة مسرحية “السندباد” كلٌ من: كريم عبد العزيز ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر وشيماء سيف، وهي تُعرض على مسرح محمد العلي داخل بوليفارد سيتي.