ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري سعد الصغير نصيحة لمتابعيه أثارت الجدل وذلك في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، دعاهم فيها حتى لو وصلوا إلى أحوال مادية سيئة أن لا يطلبوا مالاً من أحد وأن يقوا بالله وبأنه سيرزقهم.
وكتب معلقاً على صورة له :"احمد ربنا إنك عايش، مش بين الحياه والموت، احمد ربنا ده ناس ياما قبل ما تتولد بتموت، لو محتاج متمدش ايدك قول يارب وهو يزيدك، قول يارب ضعيف قويني، اوعى تقول لحد اديني، لو مظلوم من كل الدنيا قول يارب بريء نجيني".
ولم يعرف ما اذا كانت هذه الكلمات هي رسالة فقط للجمهور أم إنها جزء من أغنية له، لكن أغلب المتابعين وافقوا سعد الصغير الرأي.
إشارة إلى أن الفنان المصري طالب الفنانة بوسي بدفع 200 ألف جنيه، الذي اشترى بها أشياء ومستلزمات شقة لوالدها قبل وفاته، مشيرا إلى أن هذه الاموال ليس لها الحق في أخذها من أخواتها فالأشياء ليست ملكها لكنها ملكي .
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الصغير بكلام غامض لجمهوره :"لو محتاج متمدش ايدك"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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