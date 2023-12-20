ميرنا وليد - بيروت - كشفت ملكة جمال العرب السابقة شروق الشلواطي، عن خطوبتها وذلك عبر منشور لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

ونشرت شروق عدداً من الصور تظهر خاتم الخطبة وهو يقدمه لها عريسها الذي حرصت على إخفاء هويته معلقة عليها :"لقد قبلت" حبيبي "M" مدى الحياة، أي أنها اكتفت بذكر الحرف الأول من اسمه فقط.

وتلقت الشلواطي عدداً كبيراً من عبارات التهنئة من أصدقائها ومحبيها بعد إعلانها الخبر السعيد.

وجاء خاتم خطبة الشلواطي ذهبياً من ماركة المجوهرات الشهيرة "كارتييه" وفق ما بينت في صورة ثانية وفي الخلفية بدت باقة من الورود الحمراء.



كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال العرب السابقة شروق الشلواطي تعلن عن خطوبتها.. ومن يكون عريسها؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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