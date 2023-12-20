نسمة محمود تعود لتصويرمشاهدها في مسلسل السجل الأسود

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة المصرية نسمة محمود لتصوير مشاهدها في مسلسل السجل الأسود، الذي تشارك في بطولته مع خالد سليم ومنذر ريحانة ومي سليم ودينا.

والمسلسل من تأليف ياسر بدوي وإخراج المخرج جميل جميل المغازي وسيعرض في الموسم الرمضاني 2024

كما انتهت نسمة محمود من تصوير مشاهدها في مسلسل أرواح خفية حيث تشارك بطولته مع الممثلة المصرية سمية الخشاب ونضال الشافعي اخراج أبرام نشأت .

وظهرت مي سليم برفقة الممثل خالد سليم وعلقت قائلة : "مسلسل السجل الأسود رمضان 2023، إخراج جميل جميل المغازي.

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