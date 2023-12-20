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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الصحافية الإسبانية روت باسا أنها تقدمت بدعوى قضائية في إسبانيا على الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو تتهمه فيها باغتصابها عام 1995 في باريس.
وأكدت لوكالة فرانس برس ما أوردته "لا فانغوارديا" من أنها رفعت لدى الشرطة الإسبانية الخميس الماضي دعوى على الممثل الفرنسي أفادت فيها بأنه اغتصبها خلال إجرائها معه مقابلة في باريس لمجلة "سينيمانيا" في 12 تشرين الأول 1995.
وأشارت روت باسا في الدعوى إلى أن دوبارديو عمد يومها إلى التعدّي عليها من دون أن تُبدي أي رضى في أي وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر صحافية إسبانية تقاضي جيرارد دوبارديو بتهمة التحرش بها خلال مقابلة قديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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