صحافية إسبانية تقاضي جيرارد دوبارديو بتهمة التحرش بها خلال مقابلة قديم

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الصحافية الإسبانية روت باسا أنها تقدمت بدعوى قضائية في إسبانيا على الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو تتهمه فيها باغتصابها عام 1995 في باريس.



وأكدت لوكالة فرانس برس ما أوردته "لا فانغوارديا" من أنها رفعت لدى الشرطة الإسبانية الخميس الماضي دعوى على الممثل الفرنسي أفادت فيها بأنه اغتصبها خلال إجرائها معه مقابلة في باريس لمجلة "سينيمانيا" في 12 تشرين الأول 1995.

وأشارت روت باسا في الدعوى إلى أن دوبارديو عمد يومها إلى التعدّي عليها من دون أن تُبدي أي رضى في أي وقت.