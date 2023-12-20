هشام عاشور بإطلالة غير تقليدية في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أطل الفنان هشام عاشور بإطلالة كاجوال من فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وارتدى هشام جاكيت جينز، ونسق أسفله تيشرت أبيض، وبنطلون بني.

كما نسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود، وقبعة باللونين الأسود والأبيض، وإسكارف باللون البيج.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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