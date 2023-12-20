ليلى علوي تكشف عن الجانب الآخر من شخصية يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - أشادت الفنانة ليلى علوي، بالجانب الإنساني في شخصية النجمة الكبيرة يسرا وما تقوم به من تقديم مساعدات للفقراء، بالإضافة إلى مسؤوليتها تجاه أهلها وعائلتها والمجتمع.

وقالت علوي، ببرنامج " عرب وود" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "أنا اتكلمت من قلبي وكنت لسه صاحية من النوم ومتأخرة، لكن يسرا تستحق ده حقيقي، يسرا ملحمة أكيد طبعا".

يذكر أن، يسرا كانت قد ردت على إشادة ليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي بها خلال الندوة المخصصة لها في مهرجان الجونة، قائلة: "تشرفت بوجودهم جميعا، الناس دي حلوة من جوة، والعيلة الفنية دي مهمة وكبيرة ومتماسكة".

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