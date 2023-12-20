علا رشدي تكشف عن معاناتها مع شعرها..والجمهور ينصحها بوصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الفنانة علا رشدي، عن انزعاجها من الأضرار التي لحقت بشعرها مع مرور الزمن، مشيرة إلى أنها أصبحت تضطر لبذل مجهود كبير حتى تحصل للنتيجة التي ترغبها، على عكس الماضي.

ونشرت رشدي، صورتين لشعرها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام" إحداهما منذ عدة سنوات، والأخرى حديثة، لتقارن بين مظهر شعرها في الصورتين، وعلقت: "أول صورة زمان لما شعري كان كيرلي بسهولة، من غير ما أستخدم حاجات كتير، أغسله وأنزل ويطلع كيرلي هايل".

وأضافت: "دلوقتي الحياة بقت أسرع وأصعب ولازم مجهود وأقعد أجرب بقى مليون حاجة لحد إمتى بقى، نفسي يرجع زي زمان، قررت أعمل بحث من السنة الجديدة خلاص، أشوف أرجع شعري إزاي زي زمان".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "سيبيه في حاله 6 شهور ولا تجفيف ولا تسريح حتى بعد قص خفيف للأطراف مع بخاخ مياه سخنة وعليه معلقة صغننة زيت خروع أورجانيك وبخي عليه بعد كل شاور هيتظبط ويرجع زي الأول وأحسن" ، " شكله حلو في الصورتين" ، "التغذية.. حاصله جفاف" ، "بلاش صبغة"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن، علا رشدي بدأت مشوارها الفني عام 2001، من خلال فيلم "السلم والثعبان" بطولة هاني سلامة وحلا شيحة وأحمد حلمي، ومن بعدها اشتركت في عدة أعمال تليفزيونية منها ست كوم "تامر وشوقية"، ومسلسل "بـ 100 وش" الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.

اقرأ أيضا:

سميح ساويرس وعمرو منسي وأمير المصري في الحفل الخيري من أجل غزة في الجونة السينمائي

حقيقة زواج عبدالحليم و ميرفت أمين..طارق الشناوي يفجر مفاجآت مع إيمان أبوطالب

النجم العالمي تيريس جيبسون:"أتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي"