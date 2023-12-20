جيهان الشماشرجي تتألق بإطلالة جذابة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة جيهان شماشرجي بإطلالة جذابة وأنيقة من فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وظهرت جيهان مرتدية فستانا طويلا بصيحة "الكب" باللون الفسفوري، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الظهر.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق، وأسورة.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.