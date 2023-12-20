بإطلالة ناعمة.. أسماء جلال من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ناعمة من فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وارتدت أسماء فستانا طويلا بقصة الكم الواحد، وبصيحة الفرو.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعره منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الفوشيا.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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