بالصور| إلهام شاهين تشاهد فيلم "المعزة" في مهرجان الجونة السينمائي

حرصت النجمة إلهام شاهين على حضور فيلم المعزة - the goat، المعروض ضمن فعاليات الدورة السادسة في مهرجان الجونة السينمائي، وتواجدت قبل قليل، على السجادة الرملية.

وكانت إلهام شاهين وصلت مهرجان الجونة السينمائي أمس الثلاثاء، وشاركت في الحفل الخيري الذي نظمه المهرجان لدعم أهالي غزة.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

المعزة دراما | اجتماعي، إيطالي | مصري | فرنسي، المدة: 90 دقيقة، اللغة: العربية، إخراج: إيلاريا بوريللي التي اشتهرت مسبقاً بإخراجها الفيلم الروائي الحائز على جوائز The Girl From The Brothel.

بطولة: ميرا سورفينو، وجون سافاج، وعمرو سعد، وسيد رجب، ونيللي كريم.

