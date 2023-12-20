الأسود يليق بها.. إلهام شاهين من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وأطلت إلهام مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، منفوشا من أسفل، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون نفسه.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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