بالصور| أسماء جلال وچيهان الشماشرجي وندا موسى تشاهدن فيلم "المعزة" في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرص عدد من الفنانات على حضور عرض فيلم المعزة - the goat، المشارك ضمن فعاليات الدورة السادسة في مهرجان الجونة السينمائي، وتواجدن قبل قليل، على السجادة الرملية.

وكان من بين الحضور: ندا موسى، داليا شوقي، مريم الجندي، سمية الألفي، چيهان الشماشرجي، أسماء جلال، كما تواجدت الفنانة إلهام شاهين.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

المعزة دراما | اجتماعي، إيطالي | مصري | فرنسي، المدة: 90 دقيقة، اللغة: العربية، إخراج: إيلاريا بوريللي التي اشتهرت مسبقاً بإخراجها الفيلم الروائي الحائز على جوائز The Girl From The Brothel.

بطولة: ميرا سورفينو، وجون سافاج، وعمرو سعد، وسيد رجب، ونيللي كريم.

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