داليا شوقي تتألق بالأسود في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شاركت الفنانة الشابة داليا شوقي في فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وظهرت داليا مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود اللامع، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس خامة الفستان.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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