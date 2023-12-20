شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو التشويقي لفيلم الإسكندرانى يحقق إجمالى 16 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق برومو فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضى، إجمالي مشاهدات 16 مليون مشاهدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

وحقق البرومو التشويقي لفيلم الإٍسكندراني على حساب الفنان أحمد العوضي بالفيس بوك 10 ملايين مشاهدة في 24 ساعة، ولاقي تفاعلا كبيرا من الجمهور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

بينما حقق برومو فيلم الإسكندراني عبر موقع التيك توك 3 ملايين مشاهدة أيضًا في 24 ساعة، وحقق على إنستجرام 3 ملايين مشاهدة.









فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.