شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم the goat على الـ "sandy carpet" قبل عرضه بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت أسرة فيلم the goat العرض الخاص للعمل ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى والتقطا صورة سوياً على الـ sandy carpet، ومن أبرز الحضور جيسكيا حسام، مايا طلام أميرة السيد، هشام عاشور.

فيلم the goat تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التيتدور اتدو للبحث عن المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

فيلم The Goat بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، والفيلم من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.