شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وأسماء جلال وندا موسى أبرز حضور عرض فيلم the goat بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور عرض فيلم the goat ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة، ومن أبرز الحضور إلهام شاهين، أسماء جلال، أحمد مجدى، ندا موسى، صدقى صخر، جيهان الشماشيرجى، داليا شوقى، سميرة مقرون، مريم الجندى، بسمة نبيل، المخرج تامر عشرى، إضافة إلى أسرة الفيلم.

فيلم the goat تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التيتدور اتدو للبحث عن المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

فيلم The Goat بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، والفيلم من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.