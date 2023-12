3.2 مليون دولار إيرادات دور العرض السعودية.. و”مندوب الليل” يتصدر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفيلم السعودي “مندوب الليل”، للمخرج علي الكلثمي، شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية، في أول أسبوع عرض له هناك، مُحققاً 5.95 مليون ريال (1.58 مليون دولار أميركي) لـ114.3 ألف تذكرة مباعة، وفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وحقق “مندوب الليل” بذلك أعلى افتتاحية لفيلم سعودي، وثاني أفضل افتتاحية لفيلم عربي منذ افتتاح دور السينما في السعودية، بعد فيلم “بحبك” لتامر حسني.

لاحقه فيلم WonKa، إخراج بول كينج، والذي جاء بالمركز الثاني في الأسبوع الأول لعرضه، مُحققاً 2.34 مليون ريال (626 ألف دولار) لـ39.2 ألف تذكرة، والأمر ذاته مع فيلم The Boy and the Heron، الذي احتل المركز الثالث، في أول أسبوع له هناك، مُحققاً 739 ألف ريال (197 ألف دولار) لـ14.7 ألف تذكرة.

ويتنافس على صدارة شباك التذاكر بالمملكة، 23 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، حققت إيرادات بلغت 12.2 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار)، لأكثر من 230 ألف تذكرة مباعة، على مدار الأسبوع الماضي.

وتستقبل دور العرض بالسعودية، 5 أفلام جديدة، بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، لتنضم إلى قائمة المنافسة والبحث عن صدارة شباك التذاكر هناك، وهي: فيلم الأنيميشن الروسي Masha & The Bear Twice The Fun، والفيلم الأميركي Aquaman 2 إخراج جيمس وان، والكوميدي الهندي Dunnki بطولة شاروخان، وفيلم الرعب The Sacrifice Game بطولة مينا مسعود وأوليفيا سكوت، وأخيراً “كارت شحن” لبيومي فؤاد.

وكشفت بيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عن قائمة Top Ten في شباك التذاكر السعودي، وجاء فيلم الرسوم المتحركة Migration، في المركز الرابع، مُحققاً 565.6 ألف ريال (150.7 ألف دولار) لـ12 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 1.47 مليون ريال (393 ألف دولار) لـ30.7 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم الإثارة الأميركي Silent Night، إلى المركز الخامس، مُحققاً 588.6 ألف ريال (156.9 ألف دولار) لـ10.6 آلاف تذكرة، ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 2.38 مليون ريال (636.2 ألف دولار) لـ42.9 ألف تذكرة.

وذهب المركز السادس إلى فيلم Hypnotic، مُحققاً 378.3 ألف ريال (100.8 ألف دولار) لـ7.1 آلاف تذكرة مباعة، ليتجاوز ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 1.4 مليون ريال (379.2 ألف دولار) لـ26 ألف تذكرة تقريباً.

ويحتفظ فيلم wish بالمركز السابع، للأسبوع الثاني على التوالي، إذ حقق 273.5 ألف ريال (72.9 ألف دولار) لأكثر من 6 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه الشهر الماضي، 3.9 مليون ريال (1.04 مليون دولار) لـ82.6 ألف تذكرة مباعة.

فيما هبط فيلم Thanksgiving إلى المركز الثامن، مُحققاً 242.9 ألف ريال (64.7 ألف دولار) لـ4.6 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 1.06 مليون ريال (284.1 ألف دولار) لـ20.6 ألف تذكرة.

وجاء فيلم Animal بالمركز التاسع، مُحققاً 193 ألف ريال (51.4 ألف دولار) لـ4 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 3 أسابيع 2.1 مليون ريال (564.4 ألف دولار) لـ45.8 ألف تذكرة.

وتذيل فيلم Napoleon للمخرج ريدلي سكوت، قائمة Top Ten، مُحققاً 233 ألف ريال (62.1 ألف دولار) لـ3.2 آلاف تذكرة، فيما بلغ إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي 7.4 مليون ريال (1.98 مليون دولار) لـ109.5 ألف تذكرة مباعة.