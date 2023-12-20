فقدت السيطرة على عضلاتها.. سيلين ديون تخسر جولة جديدة في معركتها مع المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فقدت النجمة العالمية سيلين ديون السيطرة على عضلاتها، وفقاً لما ذكرته شقيقتها الكبرى كلوديت. بعد عام من إلغاء جولتها العالمية، حيث أشارت شقيقتها، البالغة من العمر 74 عاماً، إلى أن العودة إلى المسرح قد تستغرق وقتاً طويلاً بعد معركتها مع اضطراب عصبي يُعرف باسم متلازمة الشخص الصلب، مضيفة أنها تعمل بجهد لكنها فقدت السيطرة على عضلاتها.

وكانت سيلين ديون قد كشفت عن تشخيصها لأول مرة في ديسمبر 2022 من خلال منشور مؤثر على إنستغرام، وبعد أشهر ألغت جولتها العالمية، التي كان من المقرر أن تبدأ في نهاية عام 2023.

وفي سبتمبر، ظهر مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان “عائلة سيلين ديون تكشف كيف تحتضر”، حيث تقول فيه إن مرضها غير القابل للشفاء “يتقدم بسرعة كبيرة”. ومنذ ذلك الحين، تم إعادة نشر الفيديو على تيك توك، حيث حصل على أكثر من 430,000 مشاهدة. أثار المقطع شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن الفنانة الحائزة على جوائز غرامي أصبحت الآن تعتمد على الكرسي المتحرك وتكافح للتحرك.

ومع ذلك، نفت شقيقة سيلين ديون هذه الادعاءات. وقالت كلوديت لموقع showbizz.net الناطق بالفرنسية: “أعرف أنها من الناحية الأخلاقية والعقلية قوية. ليست مكتئبة على الإطلاق.. لديها فعلاً فرحة الحياة. سنتجاوز هذا”.

وبالنسبة للشائعات، قالت كلوديت: “لماذا يقولون إنها في كرسي متحرك؟ لماذا يقولون إنها أصيبت بالسرطان؟ لماذا تخترعون؟”.

تلقت مؤسسة الأسرة الخيرية لسيلين ديون، Fondation Maman Dion، العديد من رسائل الدعم للنجمة. وذكرت كلوديت: “فقد بعض الناس الأمل لأنه مرض غير معروف جيداً. لو كنتم تعلمون عدد المكالمات الهاتفية التي تتلقاها المؤسسة حول سيلين! يخبرنا الناس أنهم يحبونها ويصلون من أجلها. تتلقى الكثير من الرسائل والهدايا والصلبان المباركة”.

وكشفت كلوديت سابقاً أنه على الرغم من العمل مع “أفضل الباحثين في المجال”، فإن شقيقتها لم ترَ تحسناً كبيراً في صحتها. وأخبرت Le Journal de Montreal: “لم نجد أي دواء يعمل، لكن الأمل مهم”.

في أكتوبر، قالت كلوديت إن سيلين لم تعتمد بعد على كرسي متحرك للتنقل ولا تزال تخطط للعودة إلى الأداء. يمكن أن تحول متلازمة الشخص الصلب (SPS) المصابين إلى “تماثيل بشرية”، مما يجعلهم يكافحون للمشي أو الكلام. يُعتقد أن هذه الحالة، التي تصيب واحداً فقط من بين مليون شخص، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تشنجات تولد قوة كافية لكسر العظام. عادةً ما يتم تشخيص المرضى في الفترة العمرية بين 30-50 عاماً، ومعظمهم من النساء.

على الرغم من آلام سيلين ديون، لم تستسلم بعد ولم تستبعد خطط العودة إلى المسرح، وفقاً لشقيقتها بحديث لها مع مجلة 7 Jours، وهي تسعى جاهدة لمحاربة مرضها مضيفة أن أمهم دائماً كانت تقول لها: ‘ستفعلينه بشكل جيد، ستقومين به بشكل صحيح.'”

وتابعت: “صحيح أن هدف العودة إلى المسرح يبقى في أحلامنا وأحلامها لكن بأي قدرة؟ لا أعرف.”

هي حالة متطورة ولا يمكن علاجها، في هجوم على خلايا الأعصاب الخاصة بالجسد وتؤثر بشكل كبير على الحركة. قالت كلوديت: “إنها تعمل بجد، لكنها لا تملك السيطرة على عضلاتها. ما يحزنني هو أنها كانت دائماً منضبطة”.

تابعت: “من الصحيح أنه في كل من أحلامنا وأحلامها، الهدف هو العودة إلى المسرح. بأي قدرة؟ لا أعرف”.

بينما لا تزال الأبحاث جارية حول هذه الحالة، فإن ندرتها تعني أن التقدم كان بطيئاً. وأضافت كلوديت: “الأحبال الصوتية عضلات، والقلب أيضاً عضلة. هذا ما يؤثر علي. لأنه حالة واحدة من بين مليون حالة، العلماء لم يقوموا بالكثير من الأبحاث لأنها لم تؤثر على الكثير من الناس”.