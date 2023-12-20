مي سليم تنضم إلى أحمد الفيشاوي في فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت الفنانة مي سليم لقائمة نجوم فيلم “بنقدر ظروفك” حيث تتقاسم البطولة النسائية مع النجمة السورية نسرين طافش، أمام الفنان أحمد الفيشاوي، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر، ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين طافش والفيشاوي بعد مشاركتها ببطولة فيلمه “السيستم”.

وتدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يلعب أحمد الفيشاوي شخصية الشاب حسن المنوفي الذي يخوض صراعات كوميدية مع محمود حافظ، للارتباط بـ«بنت الجيران»، وتجسد مي سليم شخصية فتاة خفيفة الظل من الطبقة الوسطى، بينما تقدم نسرين طافش شخصية دور فتاة تمتلك قناة للطبخ على اليوتيوب، وتقدم وصفاتها للمتابعين، وتلعب عارفة عبد الرسول شخصية حماة الفيشاوي.

يشارك في بطولة فيلم بنقدر ظروفك: نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإنتاج الكاتب المصري السوداني الأصل سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

وانتهت مي سليم مؤخراً من تصوير فيلمين جديدين تنتظر عرضهما خلال الفترة المقبلة، الأول هو “التاروت” الذي تشارك في بطولته إلى جانب سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيى، وإخراج إبرام نشأت.

الفيلم الثاني الذي انتهت مي من تصويره وتنتظر عرضه قريباً “كابتن جاك” الذي تقدم بطولته مع محمد ثروت، ويشارك في البطولة: سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وكان آخر أعمال مي سليم مسلسل “تلت التلاتة” مع غادة عبد الرازق والمكون من 15 حلقة وتم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولة العمل: ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، أحمد مجدي، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضي، جيهان خيري، وإحسان الترك، وتأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.