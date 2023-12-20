براد بيت يتصدر الترند في عيد ميلاده الـ60

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم العالمي براد بيت بعيد ميلاده الـ60، وتصدر اسمه الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب قدرته على الحفاظ على مظهره رغم بلوغه الـ60.

وذكرت التقارير أن براد بيت احتفل بهذه المناسبة مع صديقته، بإينيس دي رامون، البالغة من العمر 33 عاماً، وشوهد نجم هوليوود، وهو يستمتع بعلاقة مزدهرة مع دي رامون، مديرة المجوهرات الشهيرة.

وكشفت المصادر أن رامون هي أول شريكة طويلة الأمد لبيت بعد طلاقه من أنجلينا جولي، حيث أكدت مصادر مطلعة أن بيت قدم إينيس كصديقته فهي تجعله سعيداً للغاية”.

ومنذ عام تقريباً، أُثيرت الكثير من التكهنات عن ارتباط بيت، البالغ من العمر 59 عاماً، بمصممة المجوهرات البالغة من العمر 33 عاماً؛ إينيس دي رامون. والآن، أكد مصدر لموقع People أن براد بيت يشير لإينيس ويقدمها بـ”حبيبتي”، حيث يقول: “هذه هي أول علاقة مناسبة لبراد منذ الطلاق. لقد قدم رامون كحبيبته”، مضيفاً أن بيت تجمعه علاقة رائعة مع إينيس. وأضاف: “إنه لأمر رائع أن أراه في مكان جيد. إن إينيس تجعله سعيداً جداً”.

الجدير ذكره أن دي رامون انفصلت عن زوجها السابق نجم Vampire Diaries بول ويسلي، في مايو 2022 بعد ثلاث سنوات من الزواج.

بينما أعرب المعجبون عن دهشتهم من بلوغ بيت الستين من عمره، وعلق الكثير على مظهره الخالد، الذي ما زال يحافظ عليها، وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالتعليقات على مظهر بيت الخالد.

على الرغم من أن حياته الشخصية تحتل مركز الصدارة، إلا أن بيت من المقرر أن يجتمع على المستوى المهني مع جورج كلوني في فيلم على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ الإصدار الرسمي بعد.