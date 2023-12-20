كارمن لبس من مهرجان الجونة: هذا الدور أرهقني نفسياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش فعاليات الدورة السادسة، من مهرجان الجونة السينمائي، التي انطلقت فعاليتها يوم الخميس الماضي، كشفت النجمة اللبنانية كارمن لبس عن كواليس الأدوار التي قدمتها في أعمالها الفنية السابقة.

وتحدثت كارمن لبس عن الأدوار العديدة التي قدمتها في أعمالها الفنية المختلفة، والتي بينها دورها في مسلسل “ابنة المعلم”، مشيرة إلى أن هذا الدور هو الأقرب إلى شخصيتها.

واستطردت قائلة: “كل الأدوار التي قدمتها يُوجد بها أشياء مني، ولكن أكثر دور قدمته، وكان به الكثير من شخصيتي كان في مسلسل قديم، وهو ابنة المعلم”.

وأشارت كارمن لبس في حديثها مع كاميرا “سيدتي” إلى أن شخصيتها في مسلسل “هروب” من الشخصيات التي أرهقتها نفسياً، وبسببها ظلت تبكي بين الحين والآخر، لافتة إلى أنها ظلت على هذه الحالة لفترة طويلة وحتى بعد انتهاء تصوير المسلسل، إلى أن تعافت منها خاصة عقب مشاركتها في مسلسل “الشحرورة” الذي قدمت من خلاله شخصية “آسيا داغر”.

وتابعت: “شخصيتي في الهروب أتعبتني نفسياً، واستطعت الخروج منها عقب مشاركتي في مسلسل الشحرورة بدور آسيا داغر”.

وعن الأدوار التي قدمتها كارمن لبس في أعمالها الدرامية، وجعلتها تشعر بحالة من الخوف منها، كان دور سيدة تُدعى “رسمية” في مسلسل “2020”.

وأوضحت كارمن أن سبب خوفها من هذه الشخصية كونها شخصية مركبة بطريقة شريرة، لافتة إلى أن الشر الذي ظهرت عليه “رسمية” كان بسبب الظروف التي واجهتها.