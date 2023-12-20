جورج كلوني يفجّر مفاجأة: “ماثيو بيري لم يكن سعيداً خلال تصوير Friends

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل العالمي جورج كلوني، أنّ ماثيو بيري لم يكن سعيدًا أثناء تصوير مسلسل “Friends” بسبب إدمانه الكحول والمخدرات.

وفي التفاصيل، قال كلوني في حديث مع موقع “Deadline” يوم الثلثاء، إنّه كان يعرف مات منذ أن كان في الـ16 من عمره، شارحاً: “كنا نلعب التنس (كرة المضرب) معًا.. وكان صبيّاً طريفاً جدّاً”.

وأشار إلى أنّ بيري كان دائماً يحلم بأن يحصل على دور في مسلسل كوميدي، وأنّ ذلك سيجعله أسعد رجل في العالم، وقد تحققت رغباته عندما تمّ اختياره للعب دور تشاندلر بينغ في مسلسل “Friends” عام 1994.

لكن، بحسب كلوني، فرحة بيري لم تكتمل، إذ واجه الممثل الكثير من الصعوبات خلال تصوير المسلسل الشهير، وقال: “لقد حصل على أحد أفضل الأدوار إطلاقاً. لم يكن سعيداً. حتى أنّه لم يُشعره بالبهجة والفرحة والسلام”.

وأردف: “وعلى الرغم من وجودنا الى جانبه، إذ كنا نعمل معاً لحساب شركة Warner Brothers، إلّا أننا لم نلحظ ما كان يسري في أعماقه. أدركنا فقط أنّه لم يكن سعيداً”.

وتابع: “هذا إشارة إلى أنّ النجاح والمال وكل هذه الأشياء لا تجلب لك السعادة تلقائياً. عليك أن تكون سعيدًا من نفسك ومن حياتك”.

يُذكر أنّ بيري توفي نتيجة الآثار الحادة لمادة الكيتامين المخدّرة. وبحسب مكتب الطب الشرعي في ولاية لوس أنجلس الاميركية، تسببت عوامل أخرى أيضاً بوفاته، كالغرق ومرض القلب التاجي إلى أجانب آثار البوبرينورفين الذي يُستخدم لمعالجة الإدمان على المواد الأفيونية.