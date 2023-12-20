حبيب أريانا غراندي يدين إسرائيل ويدعو لوقف إطلاق نار فوري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمّ النجم إيثان سلايتر، حبيب أريانا غراندي الجديد، إلى قائمة النجوم المنددين بالهجوم الاسرائيلي الوحشي على غزة والداعين إلى وقف إطلاق النار الفوري.

وفي منشور شاركه النجم عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، أشار سلايتر إلى أنّه وقّع على رسالة مفتوحة كتبها زملاؤه خريجو المدرسة التي ذهبت إليها، مدرسة “تشارلز إي سميث” اليهودية النهارية.

والمنشور عبارة عن لقطة شاشة لبداية الرسالة وأرفقها برابط للرسالة الكاملة مع تعليق قال فيه: “اقرؤوا الرسالة الكاملة هنا، عبر هذا الرابط”.

وفي الرسالة، جاء: “لقد علّمني تعليمي اليهودي أنّه لا يجب على العالم أن يقف مكتوف الأيدي أبداً مرة أخرى أبدًا، فيما ينتشر العنف والمآسي. وكما توضح هذه الرسالة بشكل جيد، يجب علينا توسيع نطاق ذلك ليشمل مجتمعات خارج نطاق مجتمعنا. أن نذهب أبعد من الشعب اليهودي. وحالياً، يتعرّض الفلسطينيون لتهديد مباشر من دولة إسرائيل”.

وتابعت الرسالة: “كما أنّ تعليمي اليهودي، بحكم تصميمه، أعطاني نظرة أحادية الجانب لإسرائيل وحاجتها للدفاع عن النفس والسلامة. ولكن من المستحيل بالنسبة لي أن أفهم كيف أنّ معاملة إسرائيل واحتلالها وقصفها الحالي للفلسطينيين، يجعل اليهود أينما كانوا أكثر أماناً. ولهذا السبب وقّعت على هذه الرسالة. ولهذا السبب أؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار”.

وقد لاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية كبيرة من جمهور النجم الذين أثنوا على خطوته، وعلّقوا على مواقع التواصل الاجتماعي دعماً له.