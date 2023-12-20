ميرنا وليد - بيروت - تقدم الفنان المصري أحمد سعد بالتهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية.

ونشر سعد صورة له استعاد فيها مصافحته للرئيس المصري من أحدى المناسبات وعلق عليها كاتباً: اتقدم بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة كلنا معاك ياريس ..ربنا يوفقك".

إشارة إلى أن سعد شارك مؤخراً في حفل MDLBEAST في المملكة العربية السعودية إلى جانب أكبر نجوم العالم، وكان نشر أحمد سعد فيديو له عبر حسابه، ظهر فيه وهو يعانق فيه النجم الأميركي العالمي ويل سميث، وذلك من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وعلق سعد قائلاً: "حبيبي ويل العالمي".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد مصافحاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"كلنا معاك يا ريّس"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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