ميرنا وليد - بيروت - شاركت افنانة المغربية سميرة سعيد مقطع فيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ويظهر الفيديو في بدايته الفنانة المحبوبة وهي جالسة ويقوم مصفف الشعر بعمل تسريحة متموجة لشعرها ثم بعد ذلك تقف الفنانة بثياب مختلفة هي عبارة عن توب فضية لماعة وسروال من الجينز الأزرق الممزق، ويتطاير شعرها في الهواء نظراً لاستخدام آلة خاصة كي يبدو شعرها كذلك من أجل هذه الجلسة ويسمع في الخلفية أغنية لها بلهجتها المغربية.

وقد عبّر المتابعون عن شوقهم لفنانتهم مشيدين بجمالها ومنتظرين بفارغ الصبر كل جديد لها.



كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد من كواليس أحدث جلسة تصوير وجمالها يدهش المتابعين-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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