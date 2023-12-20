ستيفاني عطالله تعيش في خوف لـ 30 ثانية مع خطيبها وهذا ما حصل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله لموقف طريف ومخيف في آن حين كانت برفقة خطيبها في مدينة ستراسبورغ بفرنسا.



ووثقت ستيفاني لحظات الفظع التي عاشتها لـ 30 ثانية برفقة خطيبها زاف الذي لم تبد عليه علامات الذعر.

ونشرت ستيفاني في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو بدت فيه وقد علقت في إحدى مقصورات دولاب للملاهي يسمح لمن يصعد بها رؤية المدينة من أعلى.

وظهرت ستيفاني وهي تتحدث إلى زف سائلة إياه كيف ليس خائفاً وفي حين كان هو يضحك كانت ستيفاني مرعوبة، ثم لاحقاً في نهاية الفيديو ظهرت ستيفاني وهي تتمشى مع خطيبها قائلة إنها يجب أن تتناول عدة ساندويشات من الجبنة كي تعوّص الخوف وتوقف الدم في شرايينها.

يذكر أن ستيفاني عطالله كانت قد كشفت أنها تستعد لدخول القفص الذهبي العام المقبل 2024 بعد الكريسماس، وليس بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، وستتزوج من حبيبها الفنان جوزيف عبود المعروف باسم زاف.