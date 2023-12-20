ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري رامي جمال عن أغنية سيتعاون فيها مع مواطنه الفنان أحمد فريد والتي تحمل عنوان “أهي مشيت” والمفترض طرحها قريباوهي من كلمات الشاعر أحمد جمال الفقي.

ومن ناحية أخرى، حقق الفنان رامي جمال نجاحًا ملحوظًا بأغنيته الأخيرة “جيت متأخر” والتي طرحها منذ أسابيع.

،وقد كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، حيث حققت بعد ما يقارب الثلاث أسابيع على طرحها 3 مليون و 100 ألف مشاهدة.

"جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد ياسر، وتقول كلماتها:

"لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع

روح بقا ليه راجع .. عايز ايه

بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عارف

لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين

ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد

ايوه نصيب وارد .. يمكن خير

بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز

اي كلام خالص قولت كتير

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون فني جديد يجمع بين رامي جمال وأحمد فريد وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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