محمد رحيم يغني الكوبليه المحذوف من أغنية محمد حماقي الشهيرة "ياللي زعلان مني "

ميرنا وليد - بيروت - كشف الملحن المصري محمد رحيم عن الكوبلية المحذوف من أغنية الفنان محمد حماقي "ياللي زعلان مني" والتي طرحت عام 2015 من ألبوم حبيبي عمره ما يغيب.

ونشر محمد رحيم مقطع فيديو عبر حسابه، أثناء وجوده في حفل زفاف الموزع الموسيقي تميم، وظهر وهو يغني الكوبليه المحذوف من أغنية محمد حماقي "ياللي زعلان مني" وسط تفاعل الحضور.

وعلق محمد رحيم على الفيديو قائلاً : "الكوبليه دا في ناس كتير طلبوا مني لما غنيته في فرح تميم من أغنية ياللي زعلان مني لمحمد حماقي وهو مكانش نزل النسخة الأصلية.

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