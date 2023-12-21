شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين يحيى تطرح كليب أغنيتها الجديدة "يا زين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شيرين يحيى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا زين" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض منصات الأغاني الإلكترونية، وهي من كلمات وألحان عمرو المصري، توزيع هاني يعقوب، مكس وماستر أحمد جودة.





وسبق وطرح قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أغنية جديدة للمصريين بعنوان "ورا كل نجاح" غناء المطربة شيرين يحيى على قنواتها، بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، توزيع إيهاب كولبكس، مكساج وماستر ماهر صلاح، مونتاج محمد عبد المنعم إخراج شريف مصطفى.

واستعرضت الأغنية مشاهد من جهود الدولة المصرية على مدار 10 سنوات خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة، وشملت تعزيز التعاون وتكثيف الجهود في جميع المجالات إضافة إلى جهود مبادرة "حياة كريمة" في قرى الريف المصري، والتخفيف عن الأسر الأولى بالرعاية.

كما تم استعراض الإنجازات الدولة نحو الجمهورية الجديدة، سواء في بناء الإنسان بهدف التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره كمواطن قويم يقوم بواجباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الإدارة وسبل الحياة.