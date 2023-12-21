شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: فيلم "المعزة" يتحدث عن الطفولة وكرامة المرأة وتم تصويره فى واحة سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان سيد رجب عن دوره في فيلم "المعزة" الذي يعرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، قائلا: "لقد أحببت فكرة الفيلم بمجرد أن عُرض علىّ، فهي تتحدث عن الحفاظ على الطفولة والتعامل معها، والحفاظ على كرامة المرأة بشكل عام، حيث تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تدعى هادية وتقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الأجنبية التى تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها الفقيرة، وتهرب هادية مع معزتها بحثا عن والدها وهو ما يعرضها للعديد من المخاطر".

وأضاف سيد رجب: "أقوم بدور كبير البلد المتحكم في العديد من الأمور الحياتية لأهل القرية، إلى أن يأتى أناس من الخارج كما وضحت، ولكن هل سيتمكن من الحفاظ على الأرض أو المكان أو المياه أو الأطفال أو حتى الناس العادية، فالفيلم يطرح العديد من الإشكاليات والعديد من التساؤلات، منه هل يمكننا البقاء على قيد الحياة فى عالم ملىء بالعنف والقسوة".

وحول سبب حماسه للمشاركة في الفيلم قال: "أنا أحب التجارب الجديدة، فوجدت أن الفيلم لمخرجة إيطالية، والتصوير تم بالكامل في مصر وتحديدا في واحة سيوه، وهي المرة الأولى التي أذهب إليها فيها، كما أن الفيلم إنتاج مشترك بين المنتج إسلام الدخاخني والعديد من الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين أجانب، فأحببت التجربة وسعدت بمشاركتي فيها، فالدور الذي أقدمه متناسب مع المكان التي تتم فيه الأحداث، فالسيناريو لم يحدد المكان أو الزمان ولكنه وصف أن الناس الذين يعيشون في فقر شديد، حتى التعامل مع المرأة يكون مختلفا بعض الشىء في تلك المجتمعات".

فيلم The Goat بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.