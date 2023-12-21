شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تكشف عن البرومو التشويقى لمسلسل "حالة خاصة" وغادة عادل محامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it البرومو التشويقى لمسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان الشاب طه دسوقى والفنانة غادة عادل، وهو العمل المقرر عرضه قريباً على منصتها من إنتاجاتها الأصلية، من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى تى فيجن.

واحتوى البرومو على حالة تشويقية، حيث كشفت المنصة عن اسم شخصية "غادة عادل" والتي تجسد شخصية محامية تدعى "أمانى النجار"، حيث كتبت المنصة أن أمانى تكسر دائما قواعد اللعبة.

وكان صناع عمل مسلسل "حالة خاصة" أعلنوا مؤخرا الانتهاء من تصوير من العمل، ويشارك في بطولة العمل بجوار غادة عادل وطه دسوقي، حسن أبو الروس، وعدد من الشباب، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار، إنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

وقدم طه دسوقى في رمضان الماضى مسلسل الصفارة من 15 حلقة، من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.