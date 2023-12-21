شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أفلام قصيرة بقيادة ساندرا نشأت فى مشروع "انت اللى هتختار" بسينما الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة 5 ساكند عن انطلاق مشروع "5 ثوانى" وعروض أفلام قصيرة بعنوان "في المدرسة.. انت اللى هتختار"، وذلك يوم الجمعة المقبل بسينما الزمالك الساعة 4 عصرا، وتأتي تلك الأفلام بقيادة المخرجة ساندرا نشأت.

ومن المقرر عرض 10 أفلام قصيرة كأول تجربة تفاعلية في الشرق الأوسط، والاستمتاع بالشخصيات الحقيقية، وقصصهم الإنسانية.



في المدرسة.. انت اللى هتختار (1)