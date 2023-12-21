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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أفلام قصيرة بقيادة ساندرا نشأت فى مشروع "انت اللى هتختار" بسينما الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة 5 ساكند عن انطلاق مشروع "5 ثوانى" وعروض أفلام قصيرة بعنوان "في المدرسة.. انت اللى هتختار"، وذلك يوم الجمعة المقبل بسينما الزمالك الساعة 4 عصرا، وتأتي تلك الأفلام بقيادة المخرجة ساندرا نشأت.
ومن المقرر عرض 10 أفلام قصيرة كأول تجربة تفاعلية في الشرق الأوسط، والاستمتاع بالشخصيات الحقيقية، وقصصهم الإنسانية.
في المدرسة.. انت اللى هتختار (1)
في المدرسة.. انت اللى هتختار (2)
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