شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي وزوجته يؤديان مناسك العمرة وصورة أمام الكعبة المشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفنان كريم فهمي برفقة زوجته دانية البناوي، مناسك العمرة بالأراضي المقدسة، حيث نشر صورة جمعته مع زوجته بملابس الإحرام بالحرم المكي وأمام الكعبة المشرفة، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "اللهم تقبل".



كريم فهمى برفقة زوجته دانية

وسبق وعبر كريم فهمي عن فرحته بفوز النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية للمارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة السعودية، حيث كان حاضر بالمدرجات برفقة زوجته دانية البناوي.

ونشر فهمي صورا وفيديوهات من الحدث الذي أسعد المصريين من خلال حسابه علي موقع إنستجرام معلقا: "مبروك الأهلي، مبروك الأهلوية، مبروك مصر والمصريين بكل انتمائهم زمالك، إسماعيلي، اتحاد، مصري وكل الأندية، أنا فخور إني بأنتمي للبلد دي وللنادي ده، وهارد لك لجمهور اتحاد جدة، وشكرا السعودية والشعب الجميل لحسن الاستضافة.. مصر أم الدنيا".