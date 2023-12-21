بعد اعتزاله التمثيل| عادل إمام يعود للظهور مع ابنه فى “شمس الزناتي 2″؟.. مخرج الفيلم يجيب

كتب امير فتحي في الخميس 21 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - كشف المخرج عمرو سلامة حقيقة مشاركة الفنان عادل إمام وعودته للتمثيل من خلال فيلم “شمس الزناتي” الذى يقدمه نجله محمد إمام.

ظهور عادل إمام

وقال عمرو سلامة فى تصريحات صحفية ظهور عادل إمام بفيلم “شمس الزناتى” غير صحيح كما أن هذا العمل بعيد تماما عن نسخة الفيلم التى عرضت فى 1991.

وأعلن عمرو سلامة بدء تصوير فيلم شمس الزناتي، بطولة الفنان محمد إمام، وعدد من الفنانين، بعدما انتهى صنّاعه من تحضيراته في شهر أغسطس الماضي.

ونشر عمرو سلامة الكلاكيت الخاص بفيلم شمس الزناتي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، ومدون عليه المشهد الأول، إشارةً إلى بدء تصوير العمل، وعلق سلامة: صفحة جديدة ومن أول السطر.

فيلم شمس الزناتي

يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي كل من الفنان محمد إمام، أمينة خليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج مشترك بين ريمون رمسيس شركة Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن.

هل أعتزل الزعيم عادل إمام؟

هذا وقد تم تداول أنباء تفيد بأن الفنان عادل إمام، الملقب بـ”زعيم الكوميديا”، قرر اعتزال التمثيل والفن بشكل نهائي، فما صحتها؟

ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان مصادر لم تسمها أن “عادل إمام يرى أنه أدى دوره على أكمل وجه وأنه يفضل حاليا الابتعاد عن الساحة الفنية مثلما سبقه إلى ذلك القرار صديقه الفنان صلاح السعدني”.

يشار أن آخر حديث له إلى فضائية تبث من مصر يوم عيد ميلاده الـ83، قد تم عبر هاتف الفنانة لبلبة، التي كانت تحضر الاحتفال في منزله.

وخلال هذا الحديث الذي لم يدم أكثر من دقيقة بدا عادل إمام حاضر الذهن وأطلق جملة ساخرة على الهواء ردا على محاوره الذي لم يسأله عن أي شيء بخصوص مستقبله الفني.

الفنانة لبلبة بدورها قالت في تصريح صحفي، إنها “خلال طوال ساعات حضورها حفل عيد ميلاد عادل إمام بمنزله لم تسمع منه أبدا أي كلمة تعني أنه قرر الاعتزال”.

وأضافت أن الجو العام كانت تسيطر عليه حالة من الفرح والسعادة من المحبين والأصدقاء، مبرزة أنه لم يصدر أي حديث عن اعتزال أو شيء من هذا القبيل.

وتابعت أن عادل إمام نفسه حينما تحدث لإحدى القنوات التلفزيونية عبر هاتفها لم يتطرق لقرار مثل هذا، وكان واضحا للجميع أن صحته جيدة وذهنه حاضر.

الخليج 365

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