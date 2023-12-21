بالفيديو - أصالة تطرح أحدث أغانيها "جنة الحب"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية أصالة نصري، أغنيتها الجديدة بعنوان "جنة الحب"، وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقي نور هاشم. وجائت كلماتها كالتالي:

" الْفِرَاقْ وْ قِلْت: لا تَطْرِيْ الْمَوت مَا وِدِّيْ أسْمَعْ غَيْر كِلْمَةْ (حَيَاتِيْ) وَصْلِكْ حَيَاةْ وْقَطْعَةْ الْوَصِلْ تَابُوت وْلَحْظَةْ فِرَاقِكْ نَفْس لَحْظَةْ مِمَاتِيْ تَعَالْ نَبْنِيْ جَنَّةْ الْحِبّ بِسْكُوت وَاسَكِّنِكْ مَا بَيْن ذَاتِيْ وْذَاتِيْ طُوْل الْعِمِرْ خَلِّكْ مَعِيْ صُوْرَهْ وْصَوْت لا تَطْرِيْ الْفَرْقَا وْتَفْرِحْ عِدَاتِيْ هَمْسِكْ حِكَايَةْ سِحْر مِنْ وَحْي (هَارُوت) صِبّ الْحَدِيْث بْمَسْمِعِيْ يَا غَنَاتِيْ"

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