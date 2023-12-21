ختام ساحر .. مهرجان التحطيب يشعل أجواء آخر ليالي الدورة الـ 13 بالأقصر

ياسر رشاد - القاهرة -

بقصيدة شعر ساحرة وعروض استعراضية وفنية وسط إقبال وتفاعل كبير، اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثالثة عشرة "دورة المخرج عبد الرحمن الشافعي"، المقامة برعاية د. نيفين الكيلاني ، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر.

وبحضور أبناء الأقصر وضيوف المدينة من السائحين وجمهور من ذوي القدرات الخاصة شهدت الساحة في اليوم الختامي حلقة سامر تحطيب ولعبة عصا بين شيوخ ولاعبى التحطيب من محافظات الأقصر، سوهاج المنيا، قنا، على أنغام المزمار البلدي والطبول وسط حضور وتشجيع جماهيري كبير من أهالي الجنوب.



وواصلت فرقة المنيا للفنون الشعبية تقديم فقراتها المميزة، بجانب تابلوه استعراضي لفرقة ملوي "العصا"، فيما شاركت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراض "التحطيب، الكف الصعيدي"، بمصاحبة المطرب عمار حساني.

والقت الشاعرة الشابة منى محمد احمد قصيدة الشافعى، تكريمًا لمؤسس المهرجان عبدالرحمن الشافعى ، قالت فيها:

منى محمد



في قلوب الصعايده حبيب

وحبه لتحطيب رهيب

لما ننطق بالرجوله

يبقي عبدالرحمن

ابن البطوله

ملاك نزل من الرحمن

واسمه كمان عبدالرحمن

قلبه بحر حنان مليان

وللصعايده منه يروي

حبني عشان صعيدي

وكمان طقيتي وجلبيتي

وحب أصولي وتقليدي

ولما يجي افتحلوا بيتي

لما ننطق بالرجوله

يبقي عبدالرحمن ابن البطوله

شجره أحلامه طارحه

واحنا رويناها بفرحه

نور طالع من أبو الحجاج

وكام حممتين قدام

بيطوفوا فوق المهرجان

الحمام قالوا ياحنون

أنا من قلبي ليك ممنون

مهرجانك في مكاني نور

ياجمال فن الفنون

من الفرحه

فوقك عمال بدور

ومن جمال المهرجان أنا من فوق

عمال بغني

اتعودت عليك طول سنيني

ومن حلاوتك بتحليني

أنا صعيديه

كتبت قصيدتي

ليك هديه

حبه ف قلب الصعيدي عاش

وأنا بدفعله حبي كاش

احمد عبدالرحمن

ياكاس مليان جواه حنان

يانجم منور في السماء

يا أبو قلب مليان وفاه

ياطير برفرف ف الصعيد

وحبه لينا عمال بيذيد

أنا صعيديه برحب بيك

بس قول

شوبيك لوبيك

هتلاقي طلبك بين إيديك

انا صعيديه برحب بيك.

وقدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء باقة من الأغاني التراثية والفكلور الشعبي منها "سلام عليا، أه يا زين يا أسمر، يا ما دقت على الراس طبول، سلم المشربية"، كما شاركت فرقة قنا للفنون الشعبية باستعراض بعنوان "القصب القناوي"، وشاركت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بعرض "التنورة" على أنغام أغنية "يا مدد، صلى الله على محمد".

واستمرت الفعاليات مع عرض فني استعراضي لفرقة بني سويف للفنون الشعبية "جريد النخل العالى، العصا"، بينما شاركت فرقة سوهاج للفنون الشعبية باستعراض "العصا "، وعروض المهرجان من إخراج الفنان أحمد الشافعي.

حضر الختام عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عزة الحسيني مدير مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، حسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من الإعلاميين، ونخبة من القيادات الثقافية.

قدم المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عبر إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر.

وشارك بالمهرجان 9 فرق فنون شعبية تابعة لهيئة قصور الثقافة، ويسعى المهرجان إلى تكريس فنون لعبة التحطيب، للتشجيع على توارثها عبر الأجيال والتأكيد على هويتها من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفي المناسبات الكبرى والأفراح، ونجحت مصر في إدراج اللعبة عام 2016 بقائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.



