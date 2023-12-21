فن ومشاهير

ختام ساحر .. مهرجان التحطيب يشعل أجواء آخر ليالي الدورة الـ 13 بالأقصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

ياسر رشاد - القاهرة -  

بقصيدة شعر ساحرة وعروض استعراضية وفنية وسط إقبال وتفاعل كبير، اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثالثة عشرة "دورة المخرج عبد الرحمن الشافعي"، المقامة برعاية د. نيفين الكيلاني ، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر.

وبحضور أبناء الأقصر وضيوف المدينة من السائحين وجمهور من ذوي القدرات الخاصة شهدت الساحة في اليوم الختامي حلقة سامر تحطيب ولعبة عصا بين شيوخ ولاعبى التحطيب من محافظات الأقصر، سوهاج المنيا، قنا، على أنغام المزمار البلدي والطبول وسط حضور وتشجيع جماهيري كبير من أهالي الجنوب.

3d09e453d8.jpg


وواصلت فرقة المنيا للفنون الشعبية تقديم فقراتها المميزة، بجانب تابلوه استعراضي لفرقة ملوي "العصا"، فيما شاركت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراض "التحطيب، الكف الصعيدي"، بمصاحبة المطرب عمار حساني.
والقت الشاعرة الشابة منى محمد احمد قصيدة الشافعى، تكريمًا لمؤسس المهرجان عبدالرحمن الشافعى ، قالت فيها: 

1360c73e13.jpg
منى محمد


في قلوب الصعايده حبيب 
وحبه لتحطيب رهيب 
لما ننطق بالرجوله 
يبقي عبدالرحمن 
ابن البطوله
ملاك نزل من الرحمن 
واسمه كمان عبدالرحمن 
قلبه بحر حنان مليان 
وللصعايده منه يروي
حبني عشان صعيدي 
وكمان طقيتي وجلبيتي 
وحب أصولي وتقليدي 
ولما يجي افتحلوا بيتي 
لما ننطق بالرجوله 
يبقي عبدالرحمن ابن البطوله 
شجره أحلامه طارحه 
واحنا رويناها بفرحه 
نور طالع من أبو الحجاج 
وكام حممتين قدام 
بيطوفوا فوق المهرجان 
الحمام قالوا ياحنون 
أنا من قلبي ليك ممنون 
مهرجانك في مكاني نور
ياجمال فن الفنون
من الفرحه
فوقك عمال بدور 
ومن جمال المهرجان أنا من فوق 
عمال بغني 
اتعودت عليك طول سنيني 
ومن حلاوتك بتحليني 
أنا صعيديه 
كتبت قصيدتي 
ليك هديه
حبه ف قلب الصعيدي عاش
وأنا بدفعله حبي كاش
احمد عبدالرحمن 
ياكاس مليان جواه حنان 
يانجم منور في السماء 
يا أبو قلب مليان وفاه 
ياطير برفرف ف الصعيد 
وحبه لينا عمال بيذيد 
أنا صعيديه برحب بيك
بس قول 
شوبيك لوبيك 
هتلاقي طلبك بين إيديك 
انا صعيديه برحب بيك.

5931385963.jpg

وقدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء باقة من الأغاني التراثية والفكلور الشعبي منها "سلام عليا، أه يا زين يا أسمر، يا ما دقت على الراس طبول، سلم المشربية"، كما شاركت فرقة قنا للفنون الشعبية باستعراض بعنوان "القصب القناوي"، وشاركت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بعرض "التنورة" على أنغام أغنية "يا مدد، صلى الله على محمد".

واستمرت الفعاليات مع عرض فني استعراضي لفرقة بني سويف للفنون الشعبية "جريد النخل العالى، العصا"، بينما شاركت فرقة سوهاج للفنون الشعبية باستعراض "العصا "، وعروض المهرجان من إخراج الفنان أحمد الشافعي.

ab7f482532.jpg

 

01f2994a69.jpg
e5e71d5d27.jpg

حضر الختام عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر  للسينما الأفريقية، عزة الحسيني مدير مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، حسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من الإعلاميين، ونخبة من القيادات الثقافية.

قدم المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عبر إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر.

وشارك بالمهرجان 9 فرق فنون شعبية تابعة لهيئة قصور الثقافة، ويسعى المهرجان إلى تكريس فنون لعبة التحطيب، للتشجيع على توارثها عبر الأجيال والتأكيد على هويتها من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفي المناسبات الكبرى والأفراح، ونجحت مصر في إدراج اللعبة عام 2016 بقائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.


 

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا