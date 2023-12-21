مصر تشارك في اجتماع مرصد التراث المعماري والعمراني بالبلدان العربية في تونس

ياسر رشاد - القاهرة - تعقده منظمة الالكسو

الخميس 21/ديسمبر/2023 - 12:14 ص 12/21/2023 12:14:14 AM

شاركت جمهورية مصر العربية، متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة المهندس محمد ابو سعدة، بأعمال الاجتماع الثامن لمرصد التراث العمراني والمعماري الذي بدأ امس بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في العاصمة تونس ، وذلك بمشاركة 16 دولة عربية.



يأتي ذلك في اطار حرص منظمة "الألكسو" على استمرارية اجتماعات هذا المرصد الذي تُعوّل عليه كثيرًا كونه إطارًا يمكن من خلاله تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المتعلقة بالتراث الثقافي في البلدان العربية، في إطار ما يتعرّض له التراث المعماري والعمراني من أخطار وتهديدات تنامت خلال العام الحالي بسبب الكوارث الطبيعية على غرار زلزال منطقة الحوز بالمملكة المغربية أو فيضانات مدينة درنة الليبية، إلى جانب أخطار النزاعات المسلحة والحروب مثلما هو الشأن بالنسبة إلى السودان أو قطاع غزة في فلسطين.



وناقش المرصد في هذا الاجتماع مجالات النشر والترويج والتثمين والمساعدة القانونية والفنية والتقنية، وإنجاز الخطط ومراجعة التشريعات والتدريب على إدارة للأزمات والمخاطر، ومساعدة الدول العربية على إخراج مواقعها من القائمة الحمراء لليونسكو.

كما تم التأكيد على أهمية المحافظة على الإرث المعماري والعمراني كونه جزءًا رئيسيًا من تراث المدن العربية القديمة ومعالمها التاريخية ذات العمق الحضاري.

وترسيخ الوعي بأهمية صون التراث العمراني والمعماري، و اعتماد منهجية واضحة لإدماج هذا التراث في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تثمين هذا التراث وهو ما اكدت عليه مصر خلال الاجتماع ، مع الحرص على احترام عناصر أصالته ومحدداته .



ويبحث الاجتماع الذي يستمر يومين ١٨، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ ، آليات تفعيل عمل مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، وكيفية تسجيل التراث العمراني العربي، إضافة إلى عرض الأضرار التي لحقت بالتراث المعماري والعمراني وتقييمها وتقديم التوصيات بشأنها.