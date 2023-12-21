الإعلامي محمد الدريم يكشف ثروة مشاهير السناب شات أحمد البارقي وأبو سعد -فيديو

في مقطع فيديو متداول عبر منصة “إكس”، كشف الإعلامي المعروف محمد الدريم عن ثروة مشهورين على تطبيق سناب شات، وهما أحمد البارقي وأبو سعد، زوج مشهورة سناب “سارة الودعاني”.

وأكد الدريم في الفيديو أن ثروة كل من أحمد البارقي وأبو سعد تتجاوز الـ 50 مليون ريال، سواء كانت عبارة عن أصول أو نقداً. وطرح سؤالًا مباشرًا لأحمد البارقي حول ثروته، فأجاب الأخير بأن الأصول التي يمتلكها تتجاوز الـ 50 مليون ريال. وكذلك أجاب أبو سعد بأن ثروته تصل أيضًا إلى حوالي 50 مليون ريال.

واختتم الدريم في الفيديو بتأكيد أن الأصول التي يمتلكها كل من أحمد البارقي وأبو سعد تتجاوز المئة مليون ريال، مما يعكس نجاحهما وازدهارهما في مجال التواصل الاجتماعي.