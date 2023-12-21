وائل جسار يعلق على اعتناق زوجته المسيحية للدين الإسلامي

كشف المطرب اللبناني وائل جسار عن اعتناق زوجته، التي كانت مسيحية الديانة، للإسلام بعد زواجهما الذي دام لسنوات طويلة.

أوضح جسار خلال تصريحات تلفزيونية أنه طلب من زوجته اعتناق الإسلام، مؤكداً على احترامه لجميع الأديان وتأكيده على أن جميعها تؤدي إلى هدف واحد.

وأضاف أنه لم يجبرها على اعتناق الإسلام، بل وافقت عن قناعة تامة، مع أنها لا تزال تحب دينها المسيحي. وشدد جسار على أنه لم يُجبر زوجته على ارتداء الحجاب أو الابتعاد عن عائلتها، لكنه شعر بضرورة طلب اعتناقها للإسلام إيماناً منه بأن احترام المرأة لزوجها يكون باتباعه. وأشار إلى أن اعتناق زوجته للإسلام كان قرارًا هامًا من أجل أبنائهما، ليتسنى لهم معرفة الطريق الذي يجب عليهم اتباعه، وهو الدين الإسلامي.