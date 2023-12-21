ملاك الدوسري تشارك في المسلسل السوري "عزك يا شام" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الممثلة الشابة ملاك الدوسري، عن سعادتها بمشاركتها في المسلسل السوري"عزك يا شام" المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وقالت الدوسري، إنها تشارك بالمسلسل في حلقة بعنوان "بخيل" حيث تجسد فيه شخصية زوجة رجل بخيل رغم أنه غني للغاية، وهو ما يؤدي إلى مشاكل وصراعات مع أفراد أسرته.

المسلسل تدور أحداثه في حارة عنبر، وهو عمل درامي لحلقات منفصلة متصلة، حيث تتناول كل حلقة قصة خاصة، تتعلق بمواقف حياتية وإجتماعية تمر بها الحارة من خلال سكانها، إلا أن الأبطال ثابتين.

مسلسل "عزك يا شام" بطولة فايز قزق، سعد مينا، سحر فوزي، جيني إسبر، وفاء موصلي، لينا حوارنة، محمد حداقي، حسام تحسين بيك، عبير شمس الدين، حيدر أحمد، صباح بركات، نادين قدور، علي كريم، باسل حيدر، جمال العلي، حسام الشاه، وهو من تأليف نادين خليل ومحمد حميرة.