تركي آل الشيخ يعلن عن حفل "ليلة نجمات العرب" ويكشف تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة حفل وصفه بالإستثنائي بعنوان "ليلة نجمات العرب" وتحييه مجموعة من مطربات الوطن العربي وذلك يوم 31 ديسمبر 2023، بمناسبة الاحتفال برأس السنة.

ونشر "آل الشيخ" بوسترات للحفل منفردة، عبر حسابه على تويتر، حيث يتضمن كل بوستر نجمة للحفل.

وكشفت البوسترات عن 6 مطربات من نجوم الوطن العربي وهم (أسماء لمنور، أحلام، أصالة، أنغام، نانسي عجرم، وإليسا) والحفل تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

وكانت قد أقيمت عدد من الحفلات الغنائية مؤخرًا برعاية المستشار تركي آل الشيخ منها حفل "روائع بليغ حمدي" وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب حفل "ليلة الدموع 2" بعد نجاح الحفل الأول الذي أقيم بشهر أغسطس الماضي وشارك به نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

ويحرص تركي آل الشيخ، على إقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.

يذكر أن، تركي آل الشيخ عرض له مؤخرًا فيلم الرعب والتشويق "The Cello" في أول تجاربه السينمائية وهي رواية تحمل نفس الأسم لـ "تركي" ونشرت عام 2021.

اقرأ أيضا:

سميح ساويرس وعمرو منسي وأمير المصري في الحفل الخيري من أجل غزة في الجونة السينمائي

النجم العالمي تيريس جيبسون:"أتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي"