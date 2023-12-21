محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت العديد من نجمات الفن التي خطفت الأنظار خلال حضورهن فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وفي التقرير التالي، نرصد لكم أبرز 8 إطلالات لنجمات الفن في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

- أسماء جلال:

تألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة الكم الواحد، وبصيحة الفرو، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعره منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الفوشيا.

- إلهام شاهين:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، منفوشا من أسفل، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون نفسه، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.

- داليا شوقي:

بينما ارتدت الفنانة داليا شوقي فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود اللامع، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس خامة الفستان،

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وبمكياج هاديء، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

- جيهان الشماشرجي:

وظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا طويلا بصيحة "الكب" باللون الفسفوري، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الظهر، وبمكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، ووزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق، وأسورة.

- مريم الجندي:

بينما ارتدت الفنانة مريم الجندي بدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها قميص باللون نفسه، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

- ندى موسى:

وتألقت الفنانة ندى موسى بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله توب وبنطلون أسود، ونسقت مع إطلالتها بنفس اللون، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

- مايا طلام:

وظهرت الفنانة الإيطالية مايا طلام بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من خاتم، وحلق، وأسورة.

- سميرة ماجرون:

وأطلت الفنانة التونسية سميرة ماجرون بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون النبيتي من خامة المخمل، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر،

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط دائرية الشكل، وخاتم، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

يمكنك متابعة أخبار وإطلالات وفيديوهات مهرجان الجونة في صفحة متخصصة (اضغط هنا)