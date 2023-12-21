مي عمر بـ"الفرو" وسارة سلامة بـ "شعر كيرلي".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها مرتدية "جاكيت فرو".

ميرنا نور الدين

الفنانة ميرنا نور الدين، نشرت صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من أحدث ظهور لها.

بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة، إطلالة أنيقة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام" ظهرت فيها بـ"لوك" جديد، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت خلاله بـ "شعر كيرلي".

طارق صبري

نشر الفنان طارق صبري، صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور له.

عبير صبري

كشفت الفنانة عبير صبري، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيه بفستان "مشجر"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

محمد فؤاد

الفنان محمد فؤاد، نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

محمد نجاتي

نشر الفنان محمد نجاتي، صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهر فيها مرتديا ملابس كاجوال، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.

نرمين ماهر

الفنانة نرمين ماهر، نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.