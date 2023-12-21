مصممة أزياء هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة تكشف هل الفستان بدون بطانة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أثارت الفنانة هيدي كرم جدلًا واسعًا بإطلالتها، خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

ظهرت هيدي بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا من خامة "التول"، تميز بأنه بأكمام طويلة باللون الأسود شفافة، وقد حمل توقيع مصممة الأزياء "Dalia zayan".

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر "الملموم".

واختارت حذاء باللون الأسود، مع كلاتش صغير الحجم باللون نفسه مناسب مع إطلالتها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط، وخاتم.

وانتقد رواد السوشيال ميديا فستانها معتبرين أنه "دون بطانة"، ومبالغ فيه وغير لائق.

ووجهت مصممة الأزياء داليا زيان رسالة إلى الفنانة هيدي كرم، عبر مقطع فيديو صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "لا تلفت إلى الشائعات التي تنتشر عن إطلالتك، الفستان ليس شفافا بالكامل، فهو مبطن من الداخل بلون الجسم ليعطي تغطية كاملة لهذه المنطقة، أما الرجل فهي شفافة بالكامل".

وتابعت: "الجمال يكمن في قدرتك على إبراز جمالك الطبيعي من خلاله، لا تهتمين بما يقوله الآخرون عنك، فكل ما هو مختلف يصنع الجمال، وأنا فخورة حقًا بما فعلته، وسأستمر في المضي قدمًا بخطوات واثقة".

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